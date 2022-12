COP15: l'ONU exhorte les négociateurs à faire « un pas en avant »

Les négociateurs doivent en urgence faire un 'pas en avant' pour espérer obtenir un accord mondial sur la protection de la nature, a exhorté mardi Inger Andersen, la patronne de l'ONU-Environnement, à la veille de la COP15 sur la biodiversité.

'Il est absolument essentiel que tous les négociateurs réalisent que nous sommes dans l'ultime ligne droite, et il est temps pour chacun de faire un pas avant, cela devient crucial maintenant', a déclaré la directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), lors d'une conférence de presse à Montréal.

La COP15 Biodiversité, qui s'ouvre mercredi, doit sceller d'ici le 19 décembre un accord fixant plus d'une vingtaine d'objectifs communs pour stopper la dégradation des milieux naturels et des espèces d'ici 2030.

Accord incertain

Mais après trois années de négociations laborieuses, un accord reste incertain, tant les points de friction sont encore nombreux. Les trois jours de négociations supplémentaires, organisés à Montréal du 3 au 5 décembre, sont jugés décevants, voire inquiétants, par nombre d'ONG et d'observateurs. Peu d'avancées concrètes ont été réalisées.

'Nous n'avons plus que quelques jours pour agir de manière décisive', a rappelé Mme Andersen. 'Les mesures à prendre doivent être audacieuses et non pas mises entre crochets', a-t-elle ajouté, en référence aux plusieurs centaines de parenthèses qui encadrent les termes du projet d'accord ne faisant toujours pas consensus à deux semaines de l'échéance.

'Je demande à tous les négociateurs de faire preuve de courage. On touche à la fin et c'est tout à fait possible d'y arriver. Nous l'avons déjà vu, encore et encore, dans les négociations multilatérales', a-t-elle conclu.

Les délégués des membres de la Convention sur la diversité biologique (CDB) - 195 pays et l'Union européenne mais pas les Etats-Unis - doivent avancer sur la rédaction du projet d'accord d'ici l'arrivée des ministres de l'Environnement du monde entier le 15 décembre, point culminant du sommet.

