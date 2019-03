Brexit: les députés britanniques refusent un second référendum

Il n'y aura pas de second référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. Les députés britanniques ont massivement voté jeudi contre l'organisation d'un nouveau vote sur la sortie de l'Union européenne.

Au total, 334 députés se sont prononcés contre cet amendement et 85 pour, près de trois ans après le référendum de juin 2016 qui avait décidé du Brexit et à 15 jours de sa date théorique du 29 mars. Le Parlement et le pays sont profondément divisés sur les modalités de mise en oeuvre de la sortie de l'UE.

Les députés doivent encore se prononcer sur un éventuel report du Brexit. La Première ministre Theresa May leur a promis qu'il sera court s'ils adoptent l'accord de divorce conclu avec l'UE, qu'ils ont déjà rejeté deux fois.

/ATS