Boris Johnson a reçu de l'oxygène mais n'est pas sous respirateur

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a passé la nuit en soins intensifs après avoir été diagnostiqué positif au nouveau coronavirus. Il a reçu de l'oxygène, mais ne se trouve pas sous respirateur, a indiqué le ministre Michael Gove.

'Le Premier ministre a reçu un soutien en oxygène et il reste sous étroite surveillance', mais il n'a 'pas été placé sous respirateur', a indiqué Michael Gove, numéro deux de facto du gouvernement. Il s'est exprimé sur la radio LBC.

Le conservateur, âgé de 55 ans, est le seul chef d'Etat ou de gouvernement d'une grande puissance à avoir contracté la maladie. Prié 'de le remplacer là où nécessaire', le chef de la diplomatie Dominic Raab s'est engagé à agir pour 'vaincre le coronavirus' durant la période d'hospitalisation de son chef: avec plus de 50'000 personnes testées positives et 5373 décès, le Royaume-Uni est devenu l'un des pays d'Europe les plus durement touchés.

Des messages de soutien ont afflué de toutes parts, du côté des Européens ou de Donald Trump. Le président américain a souhaité un prompt rétablissement à son 'très bon ami'.

La nouvelle 'illustre à quel point ce virus ne fait aucune différence entre les gens. N'importe qui, où que ce soit, y compris les plus privilégiés dans notre société, peut être affecté et tomber gravement malade', a souligné Linda Bauld, professeur de médecine de l'université d'Edimbourg.

