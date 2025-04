Bolsonaro en vol vers l'hôpital pour de fortes douleurs à l'abdomen

L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé vendredi à Natal (nord-est) après avoir ressenti de 'fortes douleurs' à l'abdomen héritées d'une attaque à l'arme blanche subie en 2018.

L'ancien chef d'Etat d'extrême droite (2019-2022) avait débuté une tournée pour mobiliser ses partisans dans cette région pauvre du Brésil, deux semaines après avoir été renvoyé en procès pour tentative présumée de coup d'Etat.

Déjà inéligible jusqu'en 2030, il risque une peine cumulée de plus de quarante ans de prison mais espère encore concourir au scrutin de 2026.

Vêtu d'un maillot jaune et vert de l'équipe nationale brésilienne de football, M. Bolsonaro, 70 ans, est sorti d'une ambulance sur un brancard, une perfusion à un bras, selon des images d'un photographe de l'AFP.

Il est ensuite entré dans une clinique privée à Natal, capitale de l'Etat du Rio Grande do Norte.

Une porte-parole du Parti libéral (PL), sa formation politique, a expliqué à l'AFP qu'il avait été transféré en hélicoptère depuis la ville de Santa Cruz, à une centaine de kilomètres de là, où il avait commencé à être soigné dans un autre hôpital.

'Il a eu un malaise, lié à l'attentat à l'arme blanche de 2018', a expliqué cette porte-parole.

Cette année-là, l'ancien capitaine de l'armée avait été poignardé par un déséquilibré en plein bain de foule, à quelques semaines de l'élection présidentielle qu'il a finalement remportée.

Les séquelles ont valu à M. Bolsonaro plusieurs hospitalisations ces dernières années. Lors de certains de ces passages à l'hôpital, il a subi des interventions chirurgicales.

'Douleurs insupportables'

Le sénateur Rogerio Marinho, ancien ministre du gouvernement Bolsonaro et actuellement sénateur élu du Rio Grande do Norte, avait publié plus tôt dans la matinée sur les réseaux sociaux une vidéo montrant l'ex-chef d'Etat au contact de sympathisants.

'Quand nous sommes arrivés dans la ville de Tangara, il a commencé à ressentir des douleurs insupportables et nous avons mis fin au programme prévu', a-t-il raconté.

'Nous l'avons amené à l'hôpital régional de Santa Cruz, où il a été très bien soigné (...), puis un hélicoptère s'est posé dans un terrain de football de la ville pour l'amener à Natal', a-t-il ajouté.

Selon lui, l'hélicoptère a été mis à disposition par les autorités locales du Rio Grande do Norte.

'Espérons qu'il ne s'agit que d'un incident mineur et qu'il n'y aura pas besoin d'une intervention chirurgicale', a poursuivi M. Marinho, appelant à 'prier' pour l'ex-président.

Fin mars, la Cour suprême a décidé d'ouvrir un procès contre M. Bolsonaro pour une tentative présumée de coup d'Etat qu'il aurait ourdie pour conjurer sa défaite électorale de 2022 face au président actuel de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva.

Le parquet l'accuse d'être le 'leader d'une organisation criminelle' ayant conspiré de longue date pour 'garantir son maintien au pouvoir'.

L'ex-président a toujours clamé son innocence, se disant victime de 'persécution' politique.

Déclaré inéligible jusqu'en 2030 pour ses attaques sans preuves sur la fiabilité du système d'urnes électroniques brésilien, il espère encore faire annuler ou réduire cette condamnation pour se présenter à la présidentielle de 2026.

