Bientôt ouragan, la tempête Laura traverse Cuba

Après avoir fait au moins 24 morts à Haïti et en Républicaine dominicaine, la tempête tropicale Laura, qui devrait devenir un ouragan mardi, a balayé lundi l'ouest de Cuba. Elle devrait ensuite prendre la direction des États-Unis, déjà menacés par Marco.

Le fait que deux ouragans, ou phénomènes météorologiques proches, se suivent d'aussi près dans le golfe du Mexique est extrêmement rare, selon les spécialistes.

La tempête Laura a atteint Cuba dans la nuit de dimanche à lundi, entrant par l'est de l'île avec des rafales atteignant 146 km/h et des vagues de plus de 3 mètres sur la localité de Maisi, dans la province de Guantanamo. Elle a provoqué de fortes pluies et des submersions côtières à certains endroits, sans toutefois occasionner de dommages importants.

Les vents ont provoqué des dégâts matériels sur les toitures de zinc et quelques maisons et la chute d'arbres, mais sans faire de victimes. Au total, 334'000 personnes ont été évacuées sur l'île vers des lieux sûrs, selon les premiers chiffres de la défense civile cubaine.

Marco arrive en Louisiane

À Haïti, Laura a fait 20 morts dimanche: un nouveau-né, un garçon de huit ans, dix hommes et huit femmes, selon un rapport officiel. En République dominicaine, avec laquelle Haïti partage l'île d'Hispaniola, quatre personnes sont par ailleurs décédées.

La tempête devrait se transformer en ouragan mardi puis toucher la Louisiane, a indiqué le centre américain des ouragans (NHC). Face à cette perspective, 114 plates-formes pétrolières du golfe du Mexique ont été évacuées par mesure de précaution.

L'ouragan Marco s'est, quant à lui, affaibli. Il a été rétrogradé comme tempête dimanche soir, produisant 'de fortes pluies et des rafales de vent sur la côte nord du golfe' du Mexique, selon le NHC basé à Miami. Il était attendu sur la côte sud-est de la Louisiane en fin de journée lundi, où il devrait encore perdre en intensité, devenant une dépression tropicale mardi.

La saison des ouragans dans l'Atlantique, qui dure officiellement du 1er juin au 30 novembre, s'annonce particulièrement intense cette année. Le NHC s'attend ainsi à 25 dépressions, Laura étant la douzième et Marco le treizième.

/ATS