Biden:« Personne n'est plus qualifié que moi pour gagner l'élection »

'Personne n'est plus qualifié que moi pour être président ou gagner cette élection', a assuré Joe Biden vendredi dans une interview très attendue sur la chaîne ABC.

Le président américain, attaqué sur ses capacités mentales depuis un débat raté face à Donald Trump, a estimé que sa fonction équivalait à 'passer un test cognitif chaque jour', lorsque le journaliste George Stephanopoulos lui a demandé s'il serait prêt à se soumettre à ce type d'examen.

'Je passe un test cognitif chaque jour (...) Non seulement je fais campagne, mais je dirige le monde', a déclaré le démocrate de 81 ans.

S'il s'est exprimé de manière plus fluide que pendant son duel télévisé raté du 27 juin avec Donald Trump, le démocrate a toutefois parlé d'une voix étouffée, et a eu des phrases parfois incomplètes ou un peu décousues.

Pendant 22 minutes, Joe Biden a défendu avec obstination et parfois laborieusement sa candidature pour un second mandat face au républicain Donald Trump, alors que certains élus de son propre camp l'appellent à se retirer.

Interrogé avec insistance sur son désastreux débat face à l'ancien président le 27 juin, il a répété à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'une 'mauvaise soirée', imputable à un rhume accompagné d'une grande fatigue.

Joe Biden a dit ne 'pas croire' aux sondages qui donnent l'avantage à son rival au niveau national et dans les Etats clés, affirmant que de son point de vue, il était 'au coude à coude' avec Donald Trump.

Lorsque le journaliste lui a indiqué qu'il n'avait jamais vu un président se faire réélire avec une cote de popularité de 36%, il a dit: 'je ne crois pas que ce soit ma cote de confiance'.

'Si le Seigneur tout-puissant descendait et disait +Joe, retire-toi de la course+ je me retirerais de la course, mais il ne va pas descendre', a encore dit le président américain.

