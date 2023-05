Biden, 80 ans en course pour un second mandat, vante sa « sagesse »

Le président des Etats-Unis d'Amérique, Joe Biden, âgé de 80 ans et qui brigue un second mandat en 2024, a estimé vendredi que son âge lui a permis d'accumuler 'sacrément de sagesse'. 'J'en sais plus que la grande majorité des gens', a-t-il ajouté.

'J'ai plus d'expérience que quiconque s'est déjà présenté. Et j'estime avoir prouvé que je suis un homme d'honneur et quelqu'un d'efficace', a poursuivi celui qui serait âgé de 86 ans à la fin d'un second mandat, dans un entretien à la chaîne télévisée MSNBC.

Le démocrate a, jusqu'ici, rarement abordé frontalement la question de son âge, considéré comme son principal handicap auprès des électeurs, sauf pour en plaisanter occasionnellement.

En 2024, il pourrait affronter à nouveau le républicain Donald Trump, aujourd'hui âgé de 76 ans.

/ATS