Berlin: Navalnaïa et chefs de l'opposition russe contre la guerre

Des centaines de personnes ont défilé dans le centre de Berlin samedi au côté de la veuve du chef de l'opposition russe Alexeï Navalny pour demander que la Russe cesse son invasion de l'Ukraine.

Ioulia Navalnaïa se trouvait en tête du cortège, avec d'autres figures de l'opposition russe comme Ilia Iachine et Vladimir Kara-Mourza. Cela au lendemain d'une violente altercation à la Maison Blanche entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue américain Donald Trump.

Outre des slogans fustigeant le président russe Vladimir Poutine et l'invasion russe de l'Ukraine, certains manifestants portaient des pancartes critiquant le président américain.

Vendredi, une rencontre entre MM. Zelensky et Trump avait fini dans l'acrimonie. Le président américain et son vice-président JD Vance avaient accusé avec virulence le dirigeant ukrainien de ne pas être assez reconnaissant pour l'aide apportée par les Etats-Unis et de ne pas vouloir négocier la paix.

'Pas abandonner, pas capituler'

Après la manifestation, Mme Navalnaïa a remercié ceux qui sont venus sur X et déclaré à ses partisans: 'Nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas capituler'.

'Alexeï disait toujours que nous ne devons pas perdre courage - et ces mots sont importants, surtout actuellement, lorsqu'il semble y avoir très peu d'espoir', a-t-elle ajouté.

Alexeï Navalny, mort l'an dernier en détention dans une colonie pénitentiaire arctique, avait été déclaré 'extrémiste' par le régime russe. En Russie, quiconque mentionne M. Navalny ou sa fondation de lutte contre la corruption sans préciser qu'il s'agit d''extrémistes' est passible d'une amende, et jusqu'à quatre ans de prison en cas de récidive.

Manifester au nom des Russes en Russie

Après avoir évité les projecteurs lorsque l'opposant était encore vivant, Ioulia Navalnaïa a endossé la cause de son mari et s'est exprimée lors de rencontres internationales, dont la Conférence sur la sécurité de Munich (Allemagne) le mois dernier.

Lors d'un événement marquant la date anniversaire du décès de son mari le mois dernier, elle a exhorté les Russes vivant en exil à manifester au nom de ceux qui sont restés au pays.

Ilia Iachine et Vladimir Kara-Mourza faisait partie d'un contingent de prisonniers libérés l'an dernier, lors d'un vaste échange de prisonniers entre la Russie et des pays occidentaux. Ils vivent depuis en exil.

/ATS