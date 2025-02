Bangladesh: crimes internationaux présumés l'an dernier selon l'ONU

L'ex-gouvernement du Bangladesh et les forces de sécurité ont perpétré l'année dernière des actes équivalant à des crimes internationaux face aux manifestants, selon l'ONU. D'autres investigations devront établir s'ils sont responsables de crimes contre l'humanité.

Dans un rapport publié mercredi à Genève, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme met aussi en cause des membres violents du parti de la Ligue Awami de la Première ministre déchue Sheikh Hasina. Les autorités ont elles mené une 'politique officielle pour attaquer et réprimer violemment les protestataires anti-gouvernement et leurs soutiens', ajoute-t-il.

Selon des sources crédibles, jusqu'à 1400 personnes ont été tuées et des milliers ont été blessées en un mois et demi, dit le rapport. L'immense majorité d'entre elles ont été ciblées par des tirs des forces de sécurité.

En exil, Mme Hasina a été inculpée par la justice bangladaise de crimes contre l'humanité. Elle est sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt internationaux.

