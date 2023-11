Avortement: l'Ohio a voté et attend les résultats avec anxiété

Les électeurs de l'Ohio ont approuvé mardi la protection du droit à l'avortement dans la constitution de cet Etat contrôlé par les républicains, selon des médias américains. C'est une nouvelle victoire aux défenseurs de l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

Selon les projections des chaînes de télévision CNN et ABC, le 'oui' l'emporte. L'amendement prévoit que tout individu a 'le droit de prendre et d'appliquer ses propres décisions' en matière notamment d'avortement, de contraception et de traitement lié à la fertilité ou aux fausses couches.

Depuis que la cour suprême des Etats-Unis d'Amérique a cassé à l'été 2022 l'arrêt qui garantissait le droit fédéral à l'interruption de grossesse, la question du droit à l'avortement est revenue aux Etats. Plusieurs l'ont restreint ou interdit, d'autres l'ont renforcé.

L'an dernier, les votes ont systématiquement été remportés par les partisans du droit à l'IVG, même dans des Etats conservateurs et à la grande surprise des républicains.

/ATS