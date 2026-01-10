Australie: état de catastrophe dans le sud-est à cause des feux

Les autorités australiennes ont décrété l'état de catastrophe samedi devant l'ampleur des feux de brousse qui ont détruit plusieurs maisons et ravagé de vastes étendues boisées dans le sud-est rural du pays. Trois personnes, dont un enfant, sont portées disparues.

En pleine vague de chaleur, les températures ont dépassé les 40 degrés Celsius dans l'Etat de Victoria et des vents chauds ont créé des conditions propices à la multiplication des feux de brousse, comme cela avait déjà été le cas lors de l''été noir' de la fin 2019 et du début 2020, dans la même région.

L'un des feux de brousse les plus destructeurs a parcouru près de 150'000 hectares près de Longwood, à 150 km au nord de Melbourne, une région couverte de forêts primaires. Selon les premiers bilans, au moins 20 maisons ont été détruites dans la petite ville de Ruffy, non loin de là. Trois personnes sont portées disparues.

L'Etat de catastrophe, décrété samedi par la première ministre du Victoria, Jacinta Allan, donne notamment aux pompiers des pouvoirs pour contraindre à des évacuations d'urgence.

'Si l'on vous a dit de partir, partez'

'Tout tourne autour d'une seule chose: protéger la vie des habitants du Victoria', a-t-elle déclaré. 'Et cela envoie un message clair: si l'on vous a dit de partir, partez!'

Bien que les conditions se soient améliorées samedi matin, plus de 30 feux de brousse distincts brûlaient encore. Les plus importants d'entre eux concernaient des zones rurales très peu peuplées.

Des centaines de pompiers venus de tout le pays ont été mobilisés pour combattre les brasiers.

Des photographies prises en début de semaine montrent le ciel nocturne teinté d'une lueur orange, au moment où les flammes ravageaient la brousse. Un autre incendie a dégagé tant de chaleur qu'il a provoqué un orage localisé, ont indiqué les pompiers.

Le climat australien s'est réchauffé en moyenne de 1,51 degré depuis 1910, indiquent les chercheurs. Ce changement a entraîné une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, dans les terres comme en mer.

/ATS