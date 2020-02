Australie: de nombreux incendies maîtrisés, vers la fin de l'« été noir »

Tous les incendies qui brûlaient dans l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, le plus touché par des mois de feux de forêts dévastateurs, ont été maîtrisés, ont annoncé les pompiers. Ceux-ci estiment que la fin de cet 'été noir' est proche.

Les fortes précipitations de ces derniers jours, les plus importantes de ces trente dernières années, ont contribué à éteindre les incendies les plus importants et à maîtriser les autres.

'Tous les feux ne sont pas éteints, il y a toujours une certaine activité dans le sud de l'État, mais tous les incendies sont maîtrisés' , a déclaré le commissaire adjoint des services d'incendie de l'État, Rob Rogers, sur Twitter. 'C'est une très bonne nouvelle', s'est félicité un porte-parole des pompiers des zones rurales de cet Etat.

Dans le Territoire de la capitale australienne, autour de Canberra, les pompiers tentaient cependant toujours de maîtriser un incendie qui n'était pas menaçant.

Plus de 100'000 km2 détruits

Depuis septembre, les feux ont détruit à travers plusieurs Etats de l'est et du sud de l'immense île-continent une surface de plus de 100'000 km2, plus grande que le Portugal, et fait au moins 33 morts.

Plus de 2500 habitations sont parties en fumée et environ un milliard d'animaux auraient péri dans cette catastrophe sans précédent. Au cours de cette crise, Sydney a en outre été enveloppée pendant des semaines d'un épais nuage de fumée toxique.

Des villes ont été coupées du monde et l'armée a été déployée pour venir en aide à de nombreux habitants qui se sont retrouvés pris au piège des flammes. Les pompiers, tous bénévoles, ont livré un épuisant combat quotidien lors de cette période qualifiée d''été noir'.

Des barrages débordent

Cette année, ces feux de forêts ont été particulièrement précoces et intenses, en raison de la sécheresse et de températures élevées. Des phénomènes alimentés par le changement climatique.

Plusieurs jours consécutifs de fortes précipitations ont permis d'éteindre les incendies les plus importants et de maîtriser les autres.

Les pluies torrentielles de ces derniers jours ont cependant causé des dégâts importants sur le littoral est du pays et de nouvelles intempéries sont attendues. Des centaines de personnes, victimes d'inondations, ont été secourues et jeudi, des barrages, situés près de Sydney, ont débordé après des mois de sécheresse.

Le barrage de Nepean, situé au sud de Sydney, dont le niveau d'eau était à peine d'un tiers il y a une semaine, débordait, selon des images vidéos.

Cyclone attendu

Une nouvelle vague de phénomènes météorologiques exceptionnels est attendue à partir de vendredi, selon le Bureau de prévisions météorologiques.

Le cyclone Uesi, accompagné de 'vents destructeurs' et de fortes précipitations devrait atteindre l'île de Lord Howe, une destination touristique située à environ 600 kilomètres au large de Sydney.

Des tempêtes sont également attendues dans le Queensland et de Nouvelle-Galles du Sud, qui se remettent toujours des récents incendies, devraient être une nouvelle fois touchées.

'Les averses et les orages tombent sur des bassins versants déjà saturés, il y a donc un risque (...) de crues soudaines', a expliqué la météorologue Grace Legge.

