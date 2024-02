Augmentation de 79% des cas de rougeole en 2023 dans le monde

Le nombre de cas de rougeole relayés dans le monde a explosé l'année dernière, avec une augmentation de 79%. Ils ont atteint plus de 305'000, un record depuis quatre ans, a affirmé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève.

Une responsable de l'institution a toutefois précisé à la presse que de nombreux cas ne sont pas relayés. Les estimations de l'OMS sont plus fiables. Les chiffres pour 2023 ne sont pas encore connus, alors que plus de 9 millions de cas auraient eu lieu l'année précédente, en augmentation de 18%, pour près de 180'000 décès, 43% en plus.

'Plus de la moitié des pays seront considérés comme étant exposés à une grande ou plus grande menace d'une épidémie de rougeole d'ici la fin de l'année', ajoute la responsable. Elle s'attend à une année 'très difficile' face à cette pathologie. Près de 150 millions d'enfants de moins de cinq ans pourraient être affectés, dont plus de 70% dans les pays pauvres ou à revenus intermédiaires, selon elle.

/ATS