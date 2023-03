Au moins une femme dans chaque parlement pour la première fois

Au moins une femme siège au parlement de chaque pays, une première, notamment grâce aux quotas. La diversité et la représentativité féminine n'ont jamais été aussi grandes, mais la parité est encore loin, a affirmé vendredi l'Union interparlementaire (UIP) à Genève.

'C'est historique', a affirmé à la presse le secrétaire général Martin Chungong en parlant de la représentativité féminine dans tous les parlements. La proportion de femmes élues est largement plus élevée dans les chambres ayant des quotas législatifs et des quotas volontaires établis par les partis (30,9% contre 21,2% dans les autres). L'UIP est favorable plutôt aux premiers.

L'année dernière, 47 pays ont mené des élections ou des renouvellements de Parlements par nomination. Parmi les différents sièges, les femmes en ont obtenu 25,8%, en augmentation de près de 3%. Avec ces résultats dans d'autres pays, la Suisse arrive désormais au 23e rang. Les minorités progressent encore.

La pandémie a eu un effet sur le fonctionnement parlementaire. Grâce aux nouvelles technologies, la question du genre est davantage considérée. La discrimination et les violences sexistes sont présentes de plus en plus dans les discussions et cette situation, combinée à des alliances avec les mouvements sociaux, contribue aux bons résultats des femmes, selon l'organisation.

Pour autant, le taux de progression des femmes dans les parlements n'a atteint que 0,4% l'année dernière, le plus bas en six ans. Celles-ci n'occupent qu'un peu plus d'un quart des sièges. 'Il existe encore trop d'obstacles qui empêchent les femmes d'accéder au parlement', dit le secrétaire général, appelant les autorités à un environnement législatif sûr pour les femmes.

Dizaines d'années avant une parité

Seuls six pays ont atteint la parité dans leur chambre basse ou parlement monocaméral. La Nouvelle-Zélande est venue s'ajouter à cette liste. Au Sénat, chambre haute, l'Australie rassemble plus de 56% de femmes. Il faudra des dizaines d'années avant une parité au niveau mondial, selon les estimations. 'C'est inacceptable', ajoute M. Chungong.

Par région, le taux de croissance de la représentation des femmes était le plus élevé dans le Pacifique, près de 1,8% d'augmentation. Au moins une femme siège désormais dans chaque parlement de ces territoires.

Dans les 15 chambres renouvelées en Europe l'année dernière, la représentation des femmes a peu changé, stagnant à 31%. Dans la région du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique,16,3% des sièges ont été remportés par des femmes, part la plus petite observée l'année dernière, dit l'organisation.

/ATS