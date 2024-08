Au moins quatre pompiers tués dans un accident d'hélicoptère

Au moins quatre pompiers sont morts et un autre était porté disparu après la chute d'un hélicoptère de lutte contre les incendies vendredi sur le fleuve Douro, dans le nord du Portugal, ont annoncé les autorités locales. Le pilote a survécu, ont-elles précisé.

Deux corps ont d'abord été trouvés à l'intérieur de l'appareil, qui s'est 'brisé en deux', puis deux autres ont été localisés près de la queue de l'hélicoptère, a indiqué aux médias locaux le commandant Rui Silva Lampreia, responsable régional de l'Autorité maritime nationale.

Les recherches menées dans les eaux et sur le berges du Douro dans l'espoir de retrouver le cinquième passager ont été suspendues à la tombée de nuit et devaient reprendre le lendemain. 'C'est un jour très, très triste pour le Portugal, a réagi le Premier ministre portugais Luis Montenegro, qui s'est aussitôt rendu sur place et dont le gouvernement a décrété une journée de deuil national samedi.

Les victimes du crash, âgées de 29 à 45 ans, formaient une équipe de pompiers-secouristes de l'Unité d'urgence de protection et secours (UEPS) de la gendarmerie nationale, a indiqué l'Autorité nationale de la protection civile dans un communiqué. Le pilote, un civil de 44 ans, a été 'retrouvé en vie', légèrement blessé, a précisé à l'AFP la porte-parole de la gendarmerie, Mafalda Almeida.

L'hélicoptère s'est abîmé dans la région de Lamego peu après 12h30 locales (13h30 en Suisse), alors qu'il revenait d'un incendie près de Baiao. D'après l'agence de presse Lusa, il s'agit de l'accident aérien le plus grave survenu au Portugal dans un contexte de lutte contre les feux de forêt.

/ATS