Au moins 47 personnes ensevelies après un glissement de terrain

Un glissement de terrain a enseveli lundi matin 47 personnes dans un endroit reculé et montagneux de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, a indiqué un média d'Etat, sans annoncer aucun décès dans l'immédiat.

Le drame s'est déroulé à 05H51 du matin (21H51 GMT dimanche) dans le village de Liangshui, situé dans le canton de Zhenxiong et '47 personnes de 18 foyers ont été ensevelies', a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle.

'Plus de 200 habitants ont été évacués d'urgence, 10 pelleteuses, 33 camions de pompiers et plus de 200 sauveteurs sont mobilisés pour les opérations de recherche', a précisé de son côté la télévision publique CCTV.

Une vidéo publiée par Chine nouvelle montre une dizaine de pompiers en combinaisons et casques orange progresser sur ce qui semblent être des parpaings écroulés et d'autres débris. Des images diffusées par des utilisateurs du réseau social chinois Douyin montrent un village de montagne recouvert de neige et aux maisons en partie ensevelies par ce qui semble être un éboulement.

Entre 0 et -4 degrés

Le Yunnan est une province montagneuse, peuplée de nombreux groupes ethniques et qui fait encore partie des plus pauvres de Chine. Le lieu du drame se situe à environ 1600 kilomètres au sud-ouest de Shanghai à vol d'oiseau et à quelque 350 kilomètres au nord-est de la capitale provinciale Kunming.

Selon les services météorologiques chinois, les températures dans le canton de Zhenxiong tournent en ce moment autour des 0 degré en journée et tombent à -4 degrés durant la nuit. Des glissements de terrain surviennent régulièrement dans le sud-ouest montagneux de la Chine, notamment après des précipitations. Aucune raison n'a encore été avancée pour le drame de lundi.

En septembre, des tempêtes dans la région du Guangxi (sud) avaient provoqué un glissement de terrain dans une zone montagneuse, qui avait tué au moins sept personnes, selon la presse locale.

Une vingtaine de personnes sont mortes en août dernier après un glissement de terrain consécutif à une crue soudaine dans un village près de la grande ville de Xi'an (nord). En juin 2023, un glissement de terrain dans la province du Sichuan (sud-ouest), également isolée et montagneuse, avait fait 19 morts.

