Au moins 28 morts dans un raid contre une école militaire à Tripoli

Au moins 28 personnes ont été tuées dans un raid aérien samedi contre une école militaire à Tripoli, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de la Santé du Gouvernement d'union nationale (GNA). Des dizaines d'autres ont été blessées.

'Un raid aérien contre l'école militaire de Tripoli a tué 28 cadets et blessé des dizaines d'autres', a déclaré Amin al-Hachemi.

Plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à des luttes d'influence et deux autorités se disputent aujourd'hui le pouvoir: le GNA soutenu par l'ONU et un gouvernement et un Parlement dans l'est libyen acquis au maréchal Haftar qui tente depuis le 4 avril de s'emparer de la capitale Tripoli.

