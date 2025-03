Attaques israéliennes sur Gaza: la Défense civile annonce 13 morts

La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé mercredi 13 nouveaux morts dans de nouvelles attaques d'Israël sur le territoire. Le gouvernement israélien a approuvé dans ce contexte le retour d'Itamar Ben Gvir (extrême-droite) comme ministre de la Sécurité nationale.

Israël 'a mené plusieurs frappes aériennes [...] qui ont entraîné la mort de 13 personnes et fait des dizaines de blessés, y compris des femmes et des enfants, à Khan Younès (sud) et Gaza-ville', a déclaré Mahmoud Bassal, porte-parole de ce service de premiers secours.

'Le gouvernement a approuvé à l'unanimité la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahu de reconduire le député Itamar Ben Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale', ont indiqué pour leur part les services du Premier ministre Benjamin Netanyahu. L'homme avait démissionné de son poste le 19 janvier, dénonçant l'accord de trêve avec le Hamas, qu'il avait qualifié de 'scandaleux.

/ATS