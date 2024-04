Attaque russe de 40 missiles et 40 drones contre l'Ukraine (Kiev)

La Russie a lancé plus de 40 missiles et 40 drones contre l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle a ciblé des 'infrastructures essentielles'.

'Au cours de la nuit, la Russie a tiré plus de 40 missiles et 40 drones sur l'Ukraine', a affirmé le chef d'Etat sur le réseau social X. 'Certains missiles et drones Shahed ont été abattus avec succès. Malheureusement, seulement une partie d'entre eux. Les terroristes russes ont une fois de plus ciblé des infrastructures essentielles'.

/ATS