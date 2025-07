Argentine: vague de froid record, neuf sans-abris morts

Une vague de froid d'une rigueur inhabituelle en Argentine, même pour l'hiver austral, a fait tomber des records de températures et causé la mort d'au moins neuf personnes à travers le pays depuis 10 jours.

La vague de froid s'est intensifiée depuis le début de la semaine, le thermomètre atteignant -1,9°C mercredi à l'aube à Buenos Aires, un record depuis 34 ans, selon le Service météorologique national.

Dans la grande banlieue de la capitale, -7,4°C ont été enregistrés à El Palomar, à 25 km, soit un record depuis 58 ans, et la deuxième plus basse température depuis 1935.

Des plages atlantiques, comme celle de Miramar (450 km de Buenos Aires), ont été recouvertes de neige en début de semaine, un fait sans précédent depuis 12 ans.

La ville la plus froide du pays ces derniers jours était Maquinchao, petite localité patagonienne de 3000 habitants, à 1400 km au sud de Buenos Aires, où la température a oscillé depuis lundi entre -12 et -18°C. Loin toutefois du record de -35°C datant de 1991.

ONG spécialisée dans l'aide aux sans-abris, Proyecto 7 a indiqué que neuf personnes sont décédées à cause du froid à travers le pays en une dizaine de jours depuis le début de l'hiver, un chiffre non confirmé par les autorités faute de relevé global officiel.

L'ONG a notamment mentionné des cas rapportés par des médias provinciaux ces derniers jours: un sexagénaire retrouvé mort lundi sur le pas d'un garage à Mar del Plata (sud), un autre mardi sur un banc public à Parana (nord).

'Il y a beaucoup plus de familles et de mamans dans la rue, de grands-parents, beaucoup plus d'enfants', a estimé sur la radio El Destape Horacio Avila, coordinateur de Proyecto 7, qualifiant l'année écoulée de 'fatale et désastreuse' sous l'effet combiné de pertes d'emploi et de loyers dérégulés et pointant du doigt la politique économique du président ultralibéral Javier Milei.

Selon les derniers chiffres officiels disponibles pour Buenos Aires, quelque 4050 personnes étaient à la rue en novembre 2024 dans la capitale, un bond de 23% par rapport à novembre 2023.

/ATS