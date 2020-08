Après la République dominicaine, Isaias atteint les Bahamas

L'ouragan Isaias a atteint vendredi l'archipel des Bahamas, où il devrait se renforcer avant de toucher samedi la Floride. Il est passé dans la nuit de jeudi à vendredi de tempête tropicale à celui d'ouragan de catégorie 1 (sur 5), avec des vents jusqu'à 130 km/h.

Isaias devrait 'rester un ouragan dans les deux prochains jours', a précisé le centre national des ouragans (NHC) à 20h00 (samedi 02h00 en Suisse). Ses vents ont commencé vendredi à balayer le sud-est des Bahamas.

L'ouragan devrait se déplacer dans la nuit vers le centre de l'archipel, avant de toucher samedi et dimanche la côte est de la péninsule de Floride, sur une partie de laquelle un avis de 'vigilance ouragan' a été émis.

L'ouragan 'pourrait apporter de fortes pluies dans le sud et l'est de la Floride à partir de vendredi', ce qui pourrait causer par endroits des 'crues soudaines' et des 'inondations dans les villes', a prévenu l'agence de gestion des urgences de la Floride.

Un mort en République dominicaine

Lors de son passage en République dominicaine, dont 14 des 32 provinces avaient été placées en alerte rouge, Isaias a fait un mort et provoqué des crues de rivières.

Il a aussi causé vendredi de nombreux dégâts à Porto Rico, territoire américain, où des routes ont été submergées par la boue, des lignes à haute tension arrachées, des arbres et de la végétation décapités et des maisons inondées.

Afin de se préparer au pire, le gouverneur de la Floride Ron DeSantis a exhorté sa population à se tenir prête et à stocker des vivres pour 'au moins sept jours'. Le dirigeant républicain a aussi décrété vendredi un état d'urgence pour les comtés de la côte est de l'Etat, de Miami-Dade à Nassau. 'La situation évolue constamment et peut changer rapidement', a-t-il averti lors d'une conférence de presse.

La NASA a de son côté dit suivre de près la progression de l'ouragan, qui pourrait retarder le retour sur terre, après deux mois de mission à la station spatiale internationale, de la capsule habitée de SpaceX, censée revenir dimanche après-midi au large de la Floride.

L'arrivée d'un ouragan alors que la Floride est devenue l'un des épicentres de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis est un scénario catastrophe pour cet Etat, dont les hôpitaux sont déjà débordés.

/ATS