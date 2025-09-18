Appel à un cessez-le-feu à Gaza: nouveau veto américain à l'ONU

Les Etats-Unis ont une nouvelle fois bloqué jeudi l'adoption par le Conseil de sécurité de ...
Appel à un cessez-le-feu à Gaza: nouveau veto américain à l'ONU

Les Etats-Unis ont une nouvelle fois bloqué jeudi l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un texte réclamant un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Ce projet était porté par la majorité des membres qui ne renoncent pas malgré les vetos répétés.

Le projet, qui réclamait la fin des restrictions à l'aide humanitaire et exigeait 'un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza', ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des otages, a recueilli 14 voix pour et une contre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Colombie: premières condamnations d'ex-militaires pour assassinats de civils

Colombie: premières condamnations d'ex-militaires pour assassinats de civils

Monde    Actualisé le 18.09.2025 - 18:51

Zelensky revendique une contre-offensive réussie dans l'est

Zelensky revendique une contre-offensive réussie dans l'est

Monde    Actualisé le 18.09.2025 - 18:27

Emissions de carbone record en Europe suite aux incendies de l'été

Emissions de carbone record en Europe suite aux incendies de l'été

Monde    Actualisé le 18.09.2025 - 17:01

Maladies non transmissibles: l'OMS demande d'investir davantage

Maladies non transmissibles: l'OMS demande d'investir davantage

Monde    Actualisé le 18.09.2025 - 15:33

Articles les plus lus