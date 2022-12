Angelina Jolie renonce à son rôle d'émissaire du HCR

L'actrice et réalisatrice américaine Angelina Jolie renonce à son rôle d'émissaire du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Après plus de 20 ans, elle souhaite s'engager plus largement sur des questions humanitaires et de droits humains.

Mais parmi ces activités, elle va continuer à s'occuper aussi de réfugiés et de problèmes de déplacements forcés, a affirmé vendredi à Genève l'agence onusienne. Elle souhaite désormais oeuvrer directement avec les organisations locales.

Angelina Jolie a collaboré pendant plus de 20 ans avec le HCR, dont elle a été nommée plus tard, il y a dix ans, émissaire. Elle était venue à trois reprises à Genève, deux fois avant ce nouveau statut et en 2017.

Elle a mené au total plus de 60 missions sur le terrain pour relayer les défis des réfugiés. Parmi celles-ci, elle s'est rendue notamment récemment au Yémen et au Burkina Faso, deux situations parmi les moins financées dans les appels lancés par l'agence onusienne.

'Angelina Jolie a été une partenaire importante du HCR pendant très longtemps', a relevé le Haut commissaire Filippo Grandi qui l'a remerciée pour son engagement. 'Je continuerai à faire tout ce que je peux dans les prochaines années pour soutenir les réfugiés et les autres personnes confrontées aux déplacements forcés', dit de son côté l'actrice américaine.

/ATS