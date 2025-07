Amsterdam: des milliers de participants à la marche des fiertés

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi pour la marche des fiertés à Amsterdam, dans une ambiance aussi festive que politique, les manifestants affirmant l'importance de protéger les droits des personnes LGBT+ dans le monde.

La manifestation marquait le début de la semaine des fiertés dans la capitale néerlandaise, ponctuée de festivités et d'événements culturels, et qui doit s'achever en apothéose avec une gigantesque parade sur les canaux le week-end prochain.

'Nous avons une Pride incroyable parce qu'elle a lieu sur les canaux, c'est très unique', s'enthousiasme Ben Thomas, amstellodamois lauréat du titre de Mister Bear 2024, cette subdivision de la communauté gay dont les membres sont connus pour leur pilosité faciale.

'Ici pour nos droits'

Mais la marche n'est pas qu'une fête, insiste l'homme de 44 ans, qui travaille comme éducateur avec de jeunes réfugiés: 'nous sommes ici pour être des citoyens égaux. Nous sommes ici pour nos droits!' souligne-t-il.

Vêtus de tenues audacieuses aux couleurs chatoyantes, les manifestants ont traversé dans la bonne humeur une partie du centre-ville, arborant drapeaux arc-en-ciel et pancartes sur lesquelles on pouvait lire 'Make America Gay Again' ou encore 'Protect the dolls', slogan appelant à la protection des femmes transgenres.

'C'est important d'être ici, de se montrer', dit à l'AFP Dani van Duin, informaticienne de 44 ans, qui s'identifie comme lesbienne. 'Avec tout ce qui se passe dans le monde, cela devient vraiment effrayant, surtout aux Etats-Unis', ajoute-t-elle, en référence notamment aux mesures prises par Donald Trump pour revenir sur une série d'acquis obtenus par les personnes transgenres.

'Cela commence aussi à devenir plus difficile ici. Les gens ne font que répéter les discours de haine de la droite, et ils ne réfléchissent plus', déplore Mme van Duin.

Pour Lina van Dinther, étudiante de 21 ans venue manifester avec deux amis, la marche est une opportunité de célébrer son identité transgenre, et aussi, 'espérons-le, d'améliorer la situation des personnes transgenres aux Pays-Bas', où la liste d'attente pour accéder à une clinique offrant des soins de transition peut aller jusqu'à six ans, selon elle.

Les marches des fiertés sont organisées dans de nombreuses villes du monde en lien avec les émeutes de Stonewall, mobilisation fondatrice du mouvement LGBT+, qui ont éclaté dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, à New York.

/ATS