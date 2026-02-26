Américains et Ukrainiens dialoguent à Genève

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff et la délégation ukrainienne emmenée par Roustem Oumerov ont entamé leur rencontre informelle à Genève. La réunion a démarré jeudi vers 13h30 dans un grand hôtel genevois.

'Une rencontre bilatérale' a commencé, a affirmé sur les réseaux sociaux M. Oumerov. 'Nous continuons notre travail dans le cadre du processus de négociation', a-t-il ajouté.

Au centre des discussions, le volet économique pour le soutien et la reconstruction de l'Ukraine, les investissements et la collaboration à long terme. Mais cette discussion doit aussi permettre de préparer la troisième série de pourparlers entre Washington, Kiev et Moscou début mars, avait annoncé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Des questions humanitaires et les prisonniers de guerre seront aussi abordés à Genève. 'Nous attendons des résultats concrets pour le retour de nos citoyens', explique le chef négociateur ukrainien.

