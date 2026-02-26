Américains et Ukrainiens dialoguent à Genève

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff et la délégation ukrainienne emmenée ...
Américains et Ukrainiens dialoguent à Genève

Américains et Ukrainiens dialoguent à Genève

Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIAL TREZZINI

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff et la délégation ukrainienne emmenée par Roustem Oumerov ont entamé leur rencontre informelle à Genève. La réunion a démarré jeudi vers 13h30 dans un grand hôtel genevois.

'Une rencontre bilatérale' a commencé, a affirmé sur les réseaux sociaux M. Oumerov. 'Nous continuons notre travail dans le cadre du processus de négociation', a-t-il ajouté.

Au centre des discussions, le volet économique pour le soutien et la reconstruction de l'Ukraine, les investissements et la collaboration à long terme. Mais cette discussion doit aussi permettre de préparer la troisième série de pourparlers entre Washington, Kiev et Moscou début mars, avait annoncé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Des questions humanitaires et les prisonniers de guerre seront aussi abordés à Genève. 'Nous attendons des résultats concrets pour le retour de nos citoyens', explique le chef négociateur ukrainien.

/ATS
 

Actualités suivantes

Soudan: le nombre de civils tués a été multiplié par trois en 2025

Soudan: le nombre de civils tués a été multiplié par trois en 2025

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 11:57

Début de la nouvelle série de pourparlers Iran/Etats-Unis à Genève

Début de la nouvelle série de pourparlers Iran/Etats-Unis à Genève

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 14:19

L'ONU demande l'abrogation d'un récent décret des talibans

L'ONU demande l'abrogation d'un récent décret des talibans

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 09:41

Epstein: des fichiers sur Trump seront réexaminés par la Justice

Epstein: des fichiers sur Trump seront réexaminés par la Justice

Monde    Actualisé le 26.02.2026 - 06:53

Articles les plus lus

Norvège: l'état de santé du roi Harald est bon

Norvège: l'état de santé du roi Harald est bon

Monde    Actualisé le 25.02.2026 - 17:33

Epstein: un ex-ministre américain démissionne de Harvard

Epstein: un ex-ministre américain démissionne de Harvard

Monde    Actualisé le 25.02.2026 - 18:53

Rachida Dati va se consacrer exclusivement aux municipales à Paris

Rachida Dati va se consacrer exclusivement aux municipales à Paris

Monde    Actualisé le 25.02.2026 - 21:15

Présidentielle: Le Pen renoncera en cas de bracelet électronique

Présidentielle: Le Pen renoncera en cas de bracelet électronique

Monde    Actualisé le 25.02.2026 - 22:45