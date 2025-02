Allemagne: premier duel télévisé Scholz-Merz avant les législatives

Le chancelier allemand Olaf Scholz a reproché dimanche à son rival conservateur Friedrich Merz d'avoir 'trahi sa parole' en acceptant le soutien de l'AfD. Lors de ce premier duel TV, M. Merz a réaffirmé son refus de toute coopération avec le parti d'extrême droite.

M. Merz a réaffirmé dimanche que son parti chrétien-démocrate (CDU) ne nouerait jamais d'alliance avec l'Alternative pour l'Allemagne (AfD). 'Je tiens à préciser une fois de plus que nous ne ferons pas cela', a-t-il déclaré. Il a déclaré qu''il n'y a pas de terrain d'entente' possible entre sa formation et l'AfD.

Le chancelier Olaf Scholz a lui reproché au candidat de la CDU d'avoir présenté au parlement des textes pour durcir la politique migratoire, avec le soutien de l'extrême droite. Le dirigeant social-démocrate a estimé que la manoeuvre de M. Merz a 'brisé un tabou' dans la politique allemande et qu'il a 'perdu confiance' dans les engagements de son adversaire.

/ATS