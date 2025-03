Alfred rétrogradé en dépression tropicale à l'approche de Brisbane

Le cyclone Alfred s'est affaibli samedi et a été rétrogradé en dépression tropicale en approchant de la côte est de l'Australie, soumise à des vents forts et balayée par la pluie. Il menace encore de provoquer des inondations majeures.

Alfred se trouvait samedi matin à environ 65 kilomètres au large de la capitale du Queensland, Brisbane, ont indiqué les prévisionnistes du gouvernement dans une dernière mise à jour. La tempête se déplaçait lentement vers le nord et devrait aborder les terres plus tard dans la matinée.

'Malgré son affaiblissement, de fortes pluies devraient continuer à tomber sur le sud-est du Queensland et le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud pendant le week-end', a déclaré le bureau australien de météorologie. Les pluies pourraient encore provoquer des crues subites, 'dangereuses et potentiellement mortelles' sur les 400 kilomètres de littoral des deux Etats australiens, a-t-il ajouté.

Voiture emportée par une rivière

Un homme est porté disparu après que son 4x4 a été emporté par les flots alors qu'il traversait un pont sur une rivière en crue. Il a réussi à sortir de son véhicule et a tenté en vain de s'accrocher à une branche. 'L'homme a été emporté par l'arbre et a été vu en train de sombrer dans l'eau et n'a plus été revu depuis', a précisé la police dans un communiqué.

'Bien que [le cyclone Alfred] ait été abaissé, des risques très sérieux subsistent et il est donc important que les [Australiens] ne considèrent pas cet abaissement comme une raison de se relâcher', a mis en garde le premier ministre australien Anthony Albanese. 'Son impact sera grave et s'intensifiera au cours des prochaines heures et même des prochains jours'.

Les pluies menacent les rivières engorgées de la région, a déclaré Daniel Hayes, du bureau australien de météorologie. A Lismore, dans le nord de la Nouvelles-Galles du Sud, la rivière Wilsons menace un barrage de 10,6 mètres de haut. 'Il est tout à fait possible qu'elle atteigne le barrage et qu'elle passe par-dessus', a averti le météorologue.

En Nouvelles-Galles du Sud, environ 16'200 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer, selon les services d'urgence australiens. Près de 240'000 foyers dans le Queensland étaient privés d'électricité samedi matin après que les vents ont renversé des lignes. Plus au sud, environ 39'000 foyers et entreprises étaient plongés dans le noir dans l'Etat de la Nouvelles-Galles du Sud, de même source.

/ATS