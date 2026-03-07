Alerte aérienne dans toute l'Ukraine, neuf blessés dans l'est

Une alerte aérienne était en cours dans toute l'Ukraine tôt samedi matin en raison de bombardements ...
Au moins une personne a été tuée et dix blessées dans une frappe russe contre un immeuble d'habitation à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, selon les autorités. Une alerte aérienne a été déclenchée dans toute l'Ukraine en raison de raids russes.

'A la suite de l'attaque ennemie, une partie d'un immeuble résidentiel de cinq étages, situé dans le quartier Kyivsky à Kharkiv, a été pratiquement détruite. Une maison située à proximité a également été endommagée', a écrit sur le réseau social Telegram le chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, Oleg Synegoubov.

'On dénombre un mort. Dix autres personnes ont été blessées, dont deux garçons âgés de 6 et 11 ans et une jeune fille de 17 ans', a-t-il ajouté. Selon lui, une dizaine de personnes, dont un enfant, pourraient être encore prisonnières des décombres. Des opérations de sauvetage sont en cours pour tenter de les dégager.

A Chuguiv, dans la région de Kharkiv, la maire Galyna Minaeva a écrit sur Telegram que deux personnes avaient été blessées dans une 'attaque de drone ennemie' contre une maison dans le centre-ville.

Une alerte aérienne a été déclenchée dans la nuit dans toute l'Ukraine en raison de raids russes.

A Zaporijjia (sud), une frappe russe a fait un blessé, un nouveau-né, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration régionale Ivan Fedorov.

