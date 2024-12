Alentours de Malibu en flammes: des milliers de personnes évacuées

Les alentours de Malibu, ville et plage des vedettes près de Los Angeles dans l'ouest des Etats-Unis, sont ravagés par un incendie, provoquant l'évacuation de milliers de personnes. Plus de 1000 hectares, dont des résidences de luxe, sont déjà partis en fumée.

Le feu s'est déclaré lundi soir et, aidé par le vent et une végétation très sèche, ne cesse de progresser, selon Cal Fire, l'agence de l'Etat de Californie sur les feux de forêt.

Toutes les écoles de Malibu, située au bord du Pacifique, 'sont fermées aujourd'hui, le 10 décembre, jusqu'à nouvel ordre', ont fait savoir les autorités sur le réseau social X, appelant les 'résidents et visiteurs à rester éloignés de la zone tant que le feu continue à poser une menace importante'.

Plus de 700 pompiers luttent contre l'incendie, aidés par une flotte d'avions bombardiers d'eau.

'Complètement cernés'

Selon le shérif du comté de Los Angeles, 18'000 personnes et plus de 8000 propriétés sont dans la zone touchée par l'incendie, nommé Franklin. Les hommes du shérif ont fait lundi soir du 'porte-à-porte' pour faire évacuer les habitants.

Environ 2000 propriétés situées dans la partie est de Malibu ont reçu un ordre d'évacuation obligatoire alors qu'il a été conseillé de partir aux personnes vivant dans 6000 autres propriétés. Lundi soir, 'nous étions complètement cernés' par le feu, a déclaré un résident à la chaîne de télévision locale KTLA.

'C'était vers 23h00. Nous avons entendu des gens crier. Je suis allé dehors et le ciel était rouge vif. En 45 minutes, le feu atteignait le bas de la colline et une heure plus tard, nous étions encerclés par les flammes: d'un côté, les maisons brulaient, de l'autre, la crête brulait. Et tout autour de nous, la montagne. La situation a commencé à devenir effrayante', explique ce même résident.

Une grande partie du sud de la Californie est placée en alerte rouge par le service météorologique américain (NWS), les rafales de vent et le faible taux d'humidité augmentant les risques d'incendies. Après deux hivers pluvieux qui lui ont offert un répit relatif, la Californie connaît cette année une saison des feux très active.

/ATS