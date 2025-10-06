Albanie : un juge abattu dans un tribunal à Tirana

Un juge de la cour d'appel de Tirana a été abattu lundi en pleine salle d'audience par un homme qui comparaissait devant lui, rapidement arrêté, a annoncé la police albanaise dans un communiqué.

Astrit Kalaja était en train de présider l'audience lorsque cet homme a sorti une arme et lui a titré dessus. Transporté en urgence à l'hôpital, le juge a succombé à ses blessures sur le chemin, a précisé la police.

Un père et son fils, qui étaient partie au procès, ont également été touchés, et emmenés à l'hôpital, mais leurs jours ne sont pas en danger.

Selon la presse locale, le tireur - qui comparaissait pour une question de droits de propriété sur un terrain - aurait déclaré qu'il 'était en train de perdre' et que c'est pour cela qu'il a tiré sur le juge.

/ATS