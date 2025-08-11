Al-Jazeera annonce la mort de quatre de ses journalistes à Gaza

La chaîne télévisée Al Jazeera a annoncé que quatre de ses journalistes, deux correspondants ...
Photo: KEYSTONE/AP/Ohad Zwigenberg

La chaîne télévisée Al Jazeera a annoncé que quatre de ses journalistes, deux correspondants et deux cameramen, ont été tués dans une frappe israélienne 'ciblée' sur leur tente à Gaza dimanche. L'un d'entre eux était un 'terroriste', a affirmé l'armée israélienne.

'Le journaliste d'Al Jazeera Anas al-Sharif a été tué avec trois collègues dans ce qui semble être une attaque ciblée israélienne, a déclaré le directeur de l'hôpital al-Shifa à Gaza-ville', a rapporté la chaîne basée au Qatar. 'Le correspondant d'Al-Jazeerah Mohammed Qreiqeh et les cameramen Ibrahim Zaher et Mohammed Noufal font partie des victimes', a-t-elle ajouté.

L'armée israélienne a affirmé avoir mené une frappe visant l'un des quatre correspondants dont Al Jazeera a annoncé la mort, Anas al-Sharif, le qualifiant de 'terroriste' qui 'se faisait passer pour un journaliste'.

Il 'était le chef d'une cellule terroriste' au sein du Hamas et 'était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils israéliens et les troupes' israéliennes, a ajouté l'armée.

/ATS
 

