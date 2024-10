Afrique: 866 décès de la variole du singe depuis le début 2024

Un total de 866 personnes sont décédées de la variole du singe ou mpox en Afrique depuis le début de l'année, selon un dernier bilan jeudi de l'agence sanitaire Africa CDC. 'L'épidémie n'est pas sous contrôle' sur le continent, prévient-elle.

34'297 cas ont été recensés depuis janvier à travers les cinq régions africaines, a précisé l'agence sanitaire de l'Union africaine. Le mpox (monkeypox) a été officiellement détecté dans 16 pays africains, selon l'Africa CDC.

Environ 2500 nouveaux cas hebdomadaires ont été recensés ces dernières semaines, a indiqué le Dr Jean Kaseya, directeur général de l'Africa CDC, déplorant également que le taux de tests pour confirmer la présence de la maladie reste 'trop faible'.

Les autorités sanitaires du Ghana ont fait savoir le même jour que ce pays avait enregistré son premier cas confirmé de mpox en 2024. Environ 230 autres cas suspects font l'objet d'une enquête dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Fièvre, douleurs et lésions cutanées

La variole du singe est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme, mais se transmet aussi entre humains, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées.

La recrudescence du mpox sur le continent et l'apparition d'un nouveau variant (clade 1b) ont poussé l'OMS à déclencher à la mi-août son plus haut degré d'alerte mondiale. Le clade 1b a été recensé en RDC, au Burundi, au Kenya, en Ouganda et au Rwanda, selon l'Africa CDC.

Le lancement de la campagne de vaccination en République démocratique du Congo (RDC), épicentre de l'épidémie, initialement prévue mercredi, a été retardé sine die par les autorités sanitaires congolaises. Elle devrait commencer dans deux jours, a affirmé M. Kaseya aux journalistes.

Le Rwanda a commencé à vacciner le 17 septembre.

/ATS