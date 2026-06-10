Afghanistan: au moins treize morts dans des frappes pakistanaises

Au moins treize personnes sont mortes en Afghanistan dans des frappes pakistanaises à proximité de la frontière entre les deux pays, ont indiqué mercredi le gouvernement afghan et des sources locales. Ces bombardements sont les plus meurtriers depuis des semaines.

'Hier soir, l'armée pakistanaise a une nouvelle fois violé l'espace aérien de l'Afghanistan et bombardé des habitations civiles dans les provinces de Kunar, Khost et Paktika. Ces attaques ont tué onze enfants, une femme et un homme âgé', a écrit sur le réseau social X le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid.

Un responsable de la province de Khost, qui a requis l'anonymat, a déclaré à l'AFP qu'une frappe sur une maison dans le district de Spera avait tué neuf personnes et fait dix blessés.

Un habitant de la province voisine de Paktika a indiqué qu'une autre attaque avait fait trois morts.

Sollicitée par l'AFP, l'armée pakistanaise n'a pas répondu dans l'immédiat.

Ces frappes sont les plus meurtrières depuis des semaines. Un calme relatif était revenu près de la frontière, après des affrontements sporadiques ayant mené à la fin février à l'éclatement d'une guerre ouverte entre les deux pays.

Au moins 372 civils afghans ont été tués dans ces violences entre le 1er janvier et le 31 mars, selon un rapport de l'ONU publié mi-mai.

/ATS