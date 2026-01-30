Affaires Epstein: plus de 3 millions de pages supplémentaires

Le numéro deux du ministère américain de la Justice, Todd Blanche, a annoncé vendredi la publication de 'plus de trois millions de pages' supplémentaires' du dossier Epstein, dont 'plus de 2000 vidéos et 180'000 images'.

'Ces 2000 vidéos et 180'000 images n'ont pas toutes été prises par M. Epstein ou un membre de son entourage', a précisé M. Blanche, expliquant qu'il s'agissait en grande partie de 'pornographie'. Les images et vidéos de toutes les femmes ont été masquées à l'exception de celles de la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a-t-il souligné.

/ATS