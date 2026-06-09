Affaire Lyhanna en France: premières mesures du gouvernement

Le gouvernement français a présenté mardi ses premières mesures pour tenter de répondre à la ...
Affaire Lyhanna en France: premières mesures du gouvernement

Affaire Lyhanna en France: premières mesures du gouvernement

Photo: KEYSTONE/EPA/Tom Nicholson / POOL

Le gouvernement français a présenté mardi ses premières mesures pour tenter de répondre à la colère et à l'immense émotion suscitées dans le pays par la mort d'une collégienne de 11 ans, Lyhanna.

Cette affaire a suscité une vive polémique sur l'efficacité de la lutte contre la pédocriminalité et les moyens fournis à la justice. Dans plusieurs villes de France, plus de 60'000 personnes ont manifesté lundi soir pour exprimer leur courroux.

Le premier ministre Sébastien Lecornu, qui a réuni pendant une heure et demie plusieurs ministres, a proposé de renforcer les peines pour les violeurs en série, qui pourront encourir la perpétuité au lieu de 20 ans actuellement.

Concernant les crimes contre les enfants, les actes d'enquête devront être effectués 'dans un délai maximal de 3 mois', a également proposé le chef du gouvernement. Une mesure qui répond à l'inaction de la justice face au principal suspect dans la mort de Lyhanna.

/ATS
 

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