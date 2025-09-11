Affaire Epstein: l'ambassadeur britannique aux Etats-Unis limogé

L'ambassadeur britannique aux Etats-Unis, Peter Mandelson, a été limogé en raison de ses liens avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein. Cette décision intervient à quelques jours de la visite d'Etat de Donald Trump au Royaume-Uni.

Des e-mails entre le vétéran du parti travailliste de 71 ans et le financier américain révélés cette semaine 'montrent que la profondeur et l'étendue des relations de Peter Mandelson avec Jeffrey Epstein sont sensiblement différentes de celles connues au moment de sa nomination', indique jeudi le Foreign Office.

'Compte tenu de cela, et par égard pour les victimes des crimes d'Epstein, il a été révoqué comme ambassadeur avec effet immédiat', ajoute le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

/ATS