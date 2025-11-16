Adolescent grièvement blessé par balles à Grenoble

Un adolescent de 12 ans a été grièvement blessé de plusieurs balles sur un point de deal de drogue à Grenoble, dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris de source policière. Ses agresseurs ont pris la fuite.

Atteint au dos et aux membres inférieurs, il était en arrêt cardio-respiratoire quand les secours l'ont transporté à l'hôpital et son pronostic vital est engagé, selon cette source, qui a confirmé une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.

Les policiers ont été alertés peu avant 3h00 par des riverains, qui avaient entendu plusieurs détonations ainsi qu'un véhicule en fuite, a précisé la source policière à l'AFP. Neuf étuis de balles de 9 mm ont été retrouvés sur place, dans un secteur qui n'est pas couvert par des caméras de vidéosurveillance, a-t-elle ajouté.

La police judiciaire a été saisie de l'enquête.

/ATS