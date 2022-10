Accord pour un gouvernement de droite, avec l'appui de l'extrême

Les trois partis de la droite suédoise se sont mis d'accord pour former un gouvernement, avec l'appui inédit de l'extrême droite des Démocrates de Suède (SD) au Parlement, a annoncé vendredi le Premier ministre pressenti Ulf Kristersson.

'Les Modérés (conservateurs), les Chrétiens-Démocrates et les Libéraux vont former un gouvernement et coopérer avec les Démocrates de Suède au Parlement', a déclaré le chef du parti conservateur des Modérés, lors d'une conférence de presse. Un vote pour le désigner Premier ministre doit avoir lieu lundi.

/ATS