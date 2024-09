Accord pour prolonger le budget américain et éviter un « shutdown »

Les chefs de file du congrès des Etats-Unis d'Amérique ont annoncé dimanche un accord visant à prolonger le budget du gouvernement jusqu'à la mi-décembre. L'accord éviter une paralysie de l'Etat fédéral avant l'élection présidentielle de novembre.

Le budget 2025 devait être adopté par le congrès d'ici à la fin septembre - fin de l'exercice fiscal - pour que l'ensemble des services restent financés. Mais le congrès étant loin de parvenir à un accord sur un budget annuel, une mesure de financement temporaire, nommée 'Continuing Resolution' (CR), était largement attendue.

Les républicains exigeaient depuis des semaines que tout budget soit lié à de nouvelles exigences selon lesquelles les électeurs devaient prouver leur citoyenneté américaine, un texte adjoint sous la pression de l'ex-président américain Donald Trump qui continue d'affirmer sans preuve qu'il a été victime d'une fraude électorale en 2020.

Un vote sur un projet de loi combinant le texte relatif au vote, le 'Save Act', et une prolongation de six mois du financement avait échoué mercredi à la chambre des représentants, contrôlée par les républicains. L'accord annoncé dimanche exclut le 'Save Act' et ne prolonge le financement que jusqu'au 20 décembre.

Secret Service

Cela repousse encore le débat sur le financement bien après les élections du 5 novembre, au cours desquelles le contrôle de la chambre des représentants, du Sénat et de la présidence pourrait être décidé par de faibles marges.

Le prochain congrès siégera peu après le Nouvel An, tandis que l'investiture présidentielle - du républicain Trump ou de la démocrate Kamala Harris - aura lieu le 20 janvier.

'Je suis heureux que les négociations bipartisanes aient rapidement abouti à un accord de financement du gouvernement exempt de coupes et de pilules empoisonnées, mais ce même accord aurait pu être conclu il y a deux semaines', a déclaré le chef de la majorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, dans un communiqué.

Le projet de loi, sur lequel la chambre des représentants devrait se prononcer cette semaine, prévoit également une enveloppe supplémentaire de 231 millions de dollars pour le Secret Service, ce qui représente une augmentation importante pour ce service qui assure la protection des hautes personnalités politiques américaines après les deux tentatives d'assassinat qui ont visé M. Trump.

Elle prévoit également un financement supplémentaire de 47 millions de dollars pour la sécurité à Washington lors de l'investiture présidentielle.

/ATS