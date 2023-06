Accident de la route au Canada: six personnes en soins intensifs

Six personnes sont toujours entre la vie et la mort vendredi au lendemain d'une collision entre un semi-remorque et un minibus qui a fait 15 morts dans le centre du Canada. C'est l'un des plus graves accidents de ces dernières années dans le pays.

La collision s'est produite dans la province du Manitoba jeudi en milieu de journée, à l'intersection de deux autoroutes. D'après les premiers éléments de l'enquête, il semblerait que le bus se soit engagé alors qu'arrivait un camion ayant la priorité.

L'enquête est toujours en cours pour déterminer la responsabilité de cet incident, a expliqué un policier du Manitoba. Le chauffeur de bus, toujours hospitalisé, n'a pas encore pu être interrogé.

Au total, treize femmes et deux hommes ont été tués dans l'accident. Tous avaient entre 58 et 88 ans. Parmi les blessés, six sont en soins intensifs et quatre sont hospitalisés dans un service de chirurgie, a indiqué un médecin de Winnipeg.

Lors de la violente collision entre les deux véhicules, le minibus, qui transportait 25 personnes, a été propulsé à plusieurs dizaines de mètres avant de prendre feu et d'être presque intégralement détruit.

Le groupe de personnes âgées avait prévu de se rendre dans un casino, à une quinzaine de kilomètres de Carberry, ville près de laquelle a eu lieu l'accident.

A Ottawa, le Parlement a observé une minute de silence pour rendre hommage aux victimes et les drapeaux ont été mis en berne.

/ATS