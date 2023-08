Accident dans un parc d'attractions: un adolescent tué

Un adolescent de 17 ans a été tué et une femme de 19 ans gravement blessée lors d'un accident dans la nuit de samedi à dimanche dans un parc d'attractions d'une station balnéaire du sud de la France, a indiqué le procureur de la République de Béziers.

Dimanche matin, le Luna Park du Cap d'Agde était fermé et le périmètre bouclé par la police, a constaté un correspondant de l'AFP.

'Deux personnes ont été victimes d'un accident alors qu'elles utilisaient l'attraction nommée 'Adrénaline': un adolescent de 17 ans, décédé des suites de ses blessures, et une jeune femme de 19 ans transportée à l'hôpital de Montpellier en urgence absolue', a indiqué le procureur, Raphaël Balland, dans un communiqué.

'Ils auraient percuté des obstacles au cours de leur chute, cette attraction consistant à basculer dans le vide attaché à des filins reliés à des piliers, provoquant un mouvement de balancier après une chute d'une soixantaine de mètres', a précisé le procureur.

Garde à vue

Une enquête judiciaire a été ouverte pour homicide et blessures involontaires, et quatre hommes, dont le gérant du Luna Park, placés en garde à vue dès 03h00 afin de tenter de comprendre le plus rapidement possible ce qui s'est passé, a-t-il encore indiqué.

Il y avait du vent pendant la nuit, 'ce qui est très rare sur Agde', a expliqué à l'AFP le maire de la commune, Gilles d'Ettore, indiquant que des bourrasques pourraient être à l'origine de l'accident.

Aucun arrêté municipal n'a été pris par le passé pour stopper ce type de manège en cas de vent, parce que la question ne s'était jamais posée dans cette commune, a-t-il également expliqué.

