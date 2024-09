A l'ONU, Netanyahu dénonce les « calomnies » contre son pays

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a commencé son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU vendredi en dénonçant les 'mensonges et calomnies' prononcées contre son pays. Il a été boycotté par une partie des diplomates qui ont quitté la salle.

'Mon pays est en guerre, se battant pour sa survie. Mais après avoir entendu les mensonges et calomnies contre mon pays par de nombreux orateurs à ce podium, j'ai décidé de venir et de rétablir la vérité', a-t-il lancé depuis la tribune des Nations unies à New York.

Des diplomates sont sortis de la salle à l'arrivée du dirigeant israélien, a constaté l'AFP.

Benjamin Netanyahu a aussi envoyé un avertissement à l'Iran. 'Si vous nous frappez, nous vous frapperons'. 'Il n'y a aucun endroit en Iran que le long bras d'Israël ne peut atteindre', a-t-il mis en garde.

/ATS