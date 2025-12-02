À Beyrouth, 150'000 fidèles réunis pour la messe du pape

Environ 150'000 personnes se sont pressées mardi à Beyrouth pour la messe en plein air présidée par le pape Léon XIV, moment fort de sa visite au Liban où il a délivré un message de paix face à 'la violence et aux conflits'.

Sur le front de mer, le pape s'est adressé à quelque 150'000 fidèles, selon le service de presse du Vatican qui cite le chiffre communiqué par les autorités locales, lors d'une cérémonie empreinte d'émotion.

Dans son homélie, Léon XIV a évoqué les 'nombreux problèmes qui affligent' le pays, comme le 'contexte politique fragile et souvent instable', 'la crise économique dramatique' et 'la violence et les conflits qui ont réveillé d'anciennes peurs'.

Devant ces maux, il a appelé à 'désarmer les coeurs' et à faire 'tomber les armures de nos fermetures ethniques et politiques' pour un 'Liban uni, où triomphent la paix et la justice'.

Recueillement en silence

Auparavant, le pape s'était recueilli en silence sur le site de l'explosion du port de Beyrouth, qui a dévasté plusieurs zones de la capitale en 2020, faisant plus de 220 morts. Il y a béni les proches des victimes, dont beaucoup étaient émus aux larmes et portaient les portraits de leurs êtres chers tués.

La déflagration, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'Histoire, avait été provoquée par un incendie dans un entrepôt où était stocké sans précaution du nitrate d'ammonium malgré des avertissements répétés aux plus hauts responsables.

La visite du chef de l'Église catholique au Liban marque une parenthèse bienvenue dans le pays, qui a connu une guerre meurtrière avec Israël il y a un an et a subi ces dernières semaines une intensification des frappes malgré le cessez-le-feu.

