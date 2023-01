28 ans de prison pour lèse-majesté en Thaïlande

Un Thaïlandais a été condamné à 28 ans de prison pour avoir insulté la monarchie dans des publications en ligne, en vertu de la loi controversée sur le crime de lèse-majesté, a annoncé jeudi son avocat.

Un tribunal de Chiang Rai (nord) a reconnu coupable Mongkol T., 29 ans, activiste et vendeur de vêtements en ligne, dans deux affaires de diffamation contre la famille royale.

Sa peine a été réduite de 42 ans à 28 ans après son témoignage, a précisé à l'AFP son avocat.

Il a été libéré contre une caution de 300'000 bahts (environ 8400 euros). Mongkol T. a fait appel de sa condamnation.

Un troisième dossier de diffamation, pour des publications sur Internet l'an dernier, doit avoir lieu en mars.

Il s'agit de la deuxième peine la plus lourde pour lèse-majesté, après qu'une Thaïlandaise a été condamnée à 43 ans de prison en 2021, selon Sunai Phasuk, chercheur pour l'ONG Human Rights Watch.

Le redoutable article 112 sur la lèse-majesté, l'un des plus sévères dans le monde de ce type, prévoit des peines de trois à quinze ans de prison pour toute personne reconnue coupable de diffamation envers le roi et sa famille.

Des manifestations de grande ampleur ont éclaté à partir de juillet 2020 pour réclamer une refonte en profondeur de la toute puissante monarchie, notamment l'abolition de l'article 112, utilisé pour étouffer toute contestation politique selon ses détracteurs.

Depuis novembre 2020, selon l'association Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), plus de 200 protestataires ont été inculpés en vertu de l'article 112 qui n'avait plus été utilisé entre 2018 et 2020.

/ATS