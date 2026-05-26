Un car scolaire percuté par un train en Belgique, plusieurs morts

Un accident dramatique seccoue la Belgique ce mardi matin. Un car scolaire transportant des enfants a été percuté par un train. L'accident s'est produit dans le village de Buggenhout, en Flandres, à « un passage à niveau », a déclaré à l'AFP Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel, gestionnaire du réseau ferré belge.

« Ça c'est passé vers 08h08. Un minibus a été percuté par un train qui devait marquer l'arrêt à la station suivante, qui était à un kilomètre environ », a-t-il affirmé.





Bilan dramatique

« Le choc a été excessivement violent », a-t-il assuré, faisant état d'un « bilan dramatique ». « Il y a des décès », a indiqué une source proche du dossier à l'AFP, sans donner de chiffre précis. La police fédérale a quant à elle refusé pour l'heure d'évoquer un bilan.

La porte-parole de la police fédérale An Berger a toutefois indiqué à la chaîne VRT que sept écoliers, le conducteur et un accompagnateur se trouvaient à bord du car scolaire. Elle a précisé qu'à bord du train, aucun des voyageurs n'a été blessé.

Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a lui déploré un « tragique accident ». « Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Je souhaite beaucoup de courage aux blessés », a-t-il écrit sur le réseau social X. Le ministre a remercié les services de secours « pour leur intervention rapide sur place ». /ATS