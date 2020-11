Les cinq Etats où se joue la présidentielle américaine

L'issue de l'élection présidentielle américaine était toujours suspendue jeudi matin à quelques Etats-clés où le décompte des voix était encore en cours, et la course trop serrée pour déclarer un vainqueur. Le point sur la situation dans chacun d'entre eux.

Chaque Etat attribue un certain nombre de grands électeurs. Avec ceux déjà déterminés, Joe Biden compte actuellement 253 ou 264 grands électeurs, en raison d'incertitudes sur les résultats en Arizona, et Donald Trump 214. Il en faut 270 pour accéder à la Maison Blanche.

Les trois grands électeurs de l'Alaska n'ont pas encore été attribués, mais aucun démocrate ne s'y est imposé depuis des décennies et l'issue du scrutin n'y fait aucun doute.

Arizona

Onze grands électeurs sont en jeu en Arizona. Joe Biden y remporte 50,5% des suffrages, contre 48,1% à Donald Trump, soit un écart de 68'000 voix, selon un décompte partiel de 86% des suffrages jeudi matin.

Fox et l'Agence de Presse américaine Associated Press (AP) ont jugé dans la nuit de mardi à mercredi que le démocrate avait remporté cet Etat de l'Ouest, estimant impossible que le président rattrape son retard. D'autres médias, comme le New York Times ou CNN, préfèrent attendre pour attribuer la victoire dans cet Etat qui vote traditionnellement républicain.

Les autorités locales ne pensent pas être en mesure de finaliser le dépouillement avant vendredi probablement.

Géorgie

Seize grands électeurs sont en jeu en Géorgie. 96% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat du Sud-Est qui vote traditionnellement républicain.

Donald Trump y fait la course en tête depuis mardi soir, mais son avance s'est peu à peu réduite et il n'a plus que 18'500 voix d'avance sur Joe Biden avec 49,6% des suffrages contre 49,2% à son adversaire, selon les médias américains. Les autorités locales ont prévu une conférence de presse à 10h30 (16h30 en Suisse) .

Nevada

Six grands électeurs sont en jeu au Nevada. 86% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat désertique de l'Ouest, qui avait choisi Hillary Clinton en 2016.

Joe Biden y pointe pour l'instant en tête, avec 49,3%, contre 48,7% pour Donald Trump. Cela représente un écart de moins de 8000 suffrages. Les autorités locales ont prévu de communiquer en milieu de journée.

Pennsylvanie

Vingt grands électeurs sont en jeu en Pennsylvanie. 89% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat industriel de la 'ceinture de la rouille' du Nord-Est, où les deux candidats ont âprement fait campagne.

L'avance confortable de Donald Trump s'est réduite mercredi mais il conservait toujours 160'000 voix de plus que son rival jeudi matin (50,7% contre 48,2% pour Joe Biden).

Il reste environ 750'000 bulletins à dépouiller, tous arrivés par courrier, une modalité beaucoup plus utilisée par les électeurs démocrates, ce qui pourrait, selon les médias américains, inverser le résultat final. Les autorités locales espèrent être en mesure de terminer le dépouillement d'ici vendredi.

Caroline du Nord

Quinze grands électeurs sont en jeu en Caroline du Nord. 95% des votes ont été comptabilisés dans cet Etat du Sud-Est, traditionnellement républicain.

Avantage pour l'heure à Donald Trump (50,1%) sur Joe Biden (48,7%), soit une avance d'environ 77'000 suffrages. Mais les votes par correspondance envoyés au plus tard le jour de l'élection - le 3 novembre - y sont acceptés s'ils arrivent dans les neuf jours suivants.

/ATS