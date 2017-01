L'Australie donne le départ de la « Marche des femmes »

Des milliers d'Australiens, mais aussi des Néo-Zelandais, hommes et femmes confondus, ont lancé samedi les manifestations anti-Trump prévues ce jour aux Etats-Unis et dans le monde. Quelque 600 marches sont annoncées, dont une à Genève.

A Sydney et Melbourne, en Australie, mais également à Wellington et à Auckland, en Nouvelle-Zélande, des opposants au nouveau président américain Donald Trump ont commencé samedi de protester contre le mépris montré régulièrement envers les femmes par celui qui est devenu la veille le nouveau locataire de la Maison Blanche.

Les manifestations se sont pour l'heure déroulées dans le calme. 'Nous ne sommes pas seulement inquiets pour les femmes', a déclaré l'une des organisatrices de la marche de Sydney, Mindy Freiband. 'Nous pensons que de nombreuses personnes sont menacées par le genre de mesures' dont a parlé Donald Trump au cours de sa campagne.

Cette 'Marche des femmes' devrait culminer à Washington, où 200'000 personnes sont attendues dès 10h00 locales (16h00 en Suissse) sur l'esplanade devant le Capitole, là même où le milliardaire a été intronisé 45e président des Etats-Unis.

Cette mobilisation relève d'un simple appel posté sur Facebook qui a fait tache d'huile. Il émane d'une grand-mère, Teresa Shook, avocate à la retraite vivant jusque-là dans un anonymat paisible à Hawaï.

Lectures anti-Trump

Les organisatrices des marches aux Etats-Unis annoncent environ 300 'marches soeurs' à celle de Washington, notamment à New York, Boston, Los Angeles et Seattle. Des poètes et des écrivains dans une trentaine d'Etats des Etats-Unis et plusieurs villes du globe ont, eux, annoncé des lectures publiques en dénonciation de Donald Trump.

Le cinéaste Michael Moore, l'actrice Scarlett Johansson ou la militante des droits civiques Angela Davis sont quelques-unes des célébrités qui s'exprimeront à cette occasion. Les chanteuses Katy Perry et Cher soutiennent également cette initiative.

Certains signes présagent une forte mobilisation, comme les 1200 autocars qui ont demandé un permis de stationnement à Washington ou encore l'ampleur prise par l'initiative sur les réseaux sociaux.

La 'Marche des femmes' est aussi soutenue par des dizaines d'organisations progressistes: défenseurs des droits civiques, des immigrés, des musulmans, du droit à l'avortement ou des drogues douces... des écologistes, féministes, pacifistes, homosexuels, Noirs et Amérindiens ainsi qu'Amnesty International.

