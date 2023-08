Mathilde Engel et la Suisse prêtes pour l’Euro

C’est l’événement de l’été dans le monde du volleyball : l’Euro 2023 débute dans la semaine, et l’équipe de Suisse féminine en fait partie. Elle débutera sa campagne à Monza mercredi 16 août.

Cette équipe nationale a une forte consonance neuchâteloise. La coach est celle du NUC, Lauren Bertolacci et quatre joueuses actuelles du club en font partie : Alix de Micheli, Chiara Petitat, Fabiana Mottis et Méline Pierret figurent sur la liste de 17 joueuses retenues. S’y ajoutent Olivia Wassner et Samira Sulser qui évoluaient encore sous les couleurs neuchâteloises la saison dernière. Sans oublier la Neuchâteloise Mathilde Engel, formée à La Riveraine et qui porte aujourd’hui les couleurs de Sm’Aesch Pfeffingen. La libéro de 21 ans se réjouit de mettre les pieds sur le terrain lors de ce tournoi : « C’est une compétition très élevée, toutes les meilleures équipes du monde se trouvent en Europe », explique la Neuchâteloise. « Je me réjouis juste simplement de profiter de l’instant présent. »