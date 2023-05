NUC : Lauren Bertolacci rempile pour une année

Lauren Bertolacci va rester à la tête de la première équipe du NUC la saison prochaine. Les dirigeants du club de volleyball neuchâtelois ont annoncé mardi que l'ensemble du staff sera reconduit.

Depuis son arrivée en 2017, Lauren Bertolacci a remporté de nombreux titres. Sous sa direction, l'équipe a décroché 10 médailles d'or et 2 médailles d'argent lors des cinq dernières saisons. Dans un communiqué, le club indique que l'entraîneuse australienne se sent bien à Neuchâtel et souhaite continuer sa carrière ici. Elle occupe également le poste d'entraîneuse nationale.

Haley Brightwell rempile aussi comme assistante coach. Elle assumera désormais des responsabilités supplémentaires en tant que soutien technique pour les deux autres équipes du club (LNB et 1LN) ainsi que pour la coordination des convocations des juniors. Riccardo Lugli, assistant coach depuis deux saisons, continuera à s'occuper des statistiques de l'équipe. Il a signé un contrat permanent.

Enfin, Jean-Léon Bart, en charge de la préparation physique depuis six saisons, restera à son poste. /comm-dsa