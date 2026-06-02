Zverev bat Jodar et se qualifie pour les demi-finales

Alexander Zverev est en demi-finale de Roland-Garros. L'Allemand s'est imposé sans encombre ...
Zverev bat Jodar et se qualifie pour les demi-finales

Zverev bat Jodar et se qualifie pour les demi-finales

Photo: KEYSTONE/AP/Thibault Camus

Alexander Zverev est en demi-finale de Roland-Garros. L'Allemand s'est imposé sans encombre face au jeune Espagnol Rafael Jodar 7-6 (7/3) 6-1 6-3.

Le no 3 mondial se qualifie pour la onzième fois pour les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem.

A 19 ans, Jodar est lui surnommé le 'nouveau Rafa'. Cependant, l’adolescent madrilène a un jeu plus offensif que Nadal et n’a pas encore connu le même succès que son compatriote au même âge. Jodar a néanmoins su convaincre cette saison, notamment sur terre battue.

Pour son premier quart de finale en Grand Chelem, le 29e joueur mondial a donné du fil à retordre au nouveau favori du tournoi, Zverev, en début de match, menant 5-2. L'outsider s'est ensuite quelque peu effondré. Lors des trois jeux suivants, il n'a remporté qu'un seul point et seulement cinq jeux jusqu'à la fin du match.

Zverev dispose désormais de trois jours de repos avant d’affronter vendredi en demi-finale le prochain jeune espoir: le Tchèque Jakub Mensik (20 ans, 27e à l’ATP) ou le Brésilien João Fonseca (19 ans, 30e à l’ATP).

Une fois de plus, le champion olympique allemand entrera sur le court en favori. Mais son bilan en demi-finale jusqu'à présent devrait lui servir d'avertissement. Sur les dix demi-finales de Grand Chelem disputées jusqu'à présent, le Hambourgeois n'en a remporté que trois. Il attend toujours son premier titre à ce niveau.

/ATS
 

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